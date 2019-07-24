Беглов рассказал о внедрении новых технологий при подготовке крыш к зиме

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Фото © Пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

Например, предупредить образование наледи поможет специальный греющий кабель, который прокладывается в водостоках.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провёл выездное совещание в Приморском районе, посвящённое подготовке к зимнему сезону. В частности, говорили о борьбе с обледенением крыш и образованием сосулек.

В 2020 году все дома будут переведены на систему "холодный чердак", — рассказал Беглов. — Основная часть работ завершится в этом году, ещё около 1300 крыш будут модернизированы в следующем.

Основным принципом технологии "холодный чердак" является температурный режим, который позволяет сохранять температуру мансардных помещений с разницей не более чем 4–5 градусов по сравнению с улицей. Это замедляет образование наледи и сокращает количество сосулек. Кроме того, у коммунальных служб появится дополнительное время на уборку крыш.

Кроме того, власти Северной столицы рассматривают возможность использования греющего кабеля, который прокладывается в водостоках и предупреждает образование наледи. Начнут реализацию с бюджетных и социальных объектов, чтобы не возлагать затраты на жителей.

Сейчас мы считаем экономические показатели этой технологии. Если она себя оправдает, будем внедрять, — добавил врио губернатора.

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