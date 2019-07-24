Путин посетил музей русского зарубежья и оставил отзыв в книге гостей

Глава государства подчеркнул, что россияне не должны забывать истории эмиграции, чтобы не повторять ошибок.

Президент России Владимир Путин посетил музей русского зарубежья в Москве. Экскурсию главе государства провели директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин и вдова писателя Наталия Солженицына.

В музее собраны архивные документы и личные вещи эмигрантов, например, пальто, в котором Солженицына выслали из СССР.

Российский лидер выпил чай с Наталией Солженицыной и поздравил её с прошедшим юбилеем — 22 июля общественному деятелю исполнилось 80 лет.

— Хочу поздравить с днём рождения, поблагодарить за то, что делаете сегодня, делали раньше, — сказал Путин.

В ходе беседы он подчеркнул, что россияне не должны забывать истории эмиграции, чтобы не повторять ошибок. Президент напомнил, что после гражданской войны за пределами страны оказалось десять миллионов человек, после развала СССР — 25 миллионов человек. Также глава государства оставил отзыв в книге гостей.

— Особенностью жизни русской эмиграции всегда была связь с Родиной, духовная связь с Россией. Спасибо за создание такого замечательного и интересного и поучительного для современников музейного пространства о жизни русской эмиграции. И прежде всего Н.Д. Солженицыной, — написал Путин.

Напомним, в декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии памятника Александру Солженицыну в Москве, которое было приурочено к 100-летию со дня рождения известного писателя.