Сбой в работе Facebook и Instagram произошёл по всему миру

Больше всего неполадки в работе социальных сетей коснулись пользователей из России, Польши, Литвы и с Украины.

Пользователи "Фейсбука" и "Инстаграма" по всему миру сообщили о сбоях в работе социальных сетей. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-рерурсов.

Первые сообщения о проблемах в работе соцсетей появились после 15:00 по московскому времени. Больше всего неполадки затронули жителей России, Украины, Литвы и Польши, а также пользователей из Франции, Хорватии, Ирландии, Дании и других стран. От сбоев в работе "Инстаграма" пострадали жители многих западных стран, включая Германию, Италию, Великобританию, США.

Подавляющее большинство (87%) жалуется на сбои в работе "Фейсбука", 12% испытывают трудности со входом в аккаунт. Около 57% не могут загрузить файлы в "Инстаграм". Проблемы со входом на сайт наблюдаются у 34%, в приложение — у 7%.

Ранее сбой в работе "Инстаграма" был зафиксирован 18 июля.