Лайф публикует обращение Успенской, Лещенко и Газзаева в защиту "главного вора"

Они просили отправить Шишкана под домашний арест, ведь знают его как мецената, поддерживающего спорт в Московской области.

В распоряжении Лайфа оказалось обращение артистов Льва Лещенко, Любови Успенской, бывших тренеров сборной России по футболу Валерия Газзаева, Юрия Сёмина и Бориса Игнатьева в Мосгорсуд, в котором они просят изменить меру пресечения на домашний арест вору в законе Олегу Шишканову, известному по прозвищу Шишкан.

— Просим вас избрать мерой пресечения домашний арест. Готовы поручиться, что всё это время он проведёт на территории своего домовладения в деревне Поповка Раменского района Московской области вместе со своей семьёй, с двумя маленькими детьми, — говорится в обращении.

Отметим, что обращение медийных персон не помогло Шишкану, — Мосгорсуд оставил его под арестом в СИЗО до 12 сентября.

Шишканова считают причастным к похищению и убийству в 2012 году депутата Заксобрания Подмосковья Татьяны Сидоровой. Сам он отвергает обвинения, называя их выдумкой. Также криминальный авторитет проходит по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, по которой ему грозит до 15 лет лишения свободы.