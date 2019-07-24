Отравившаяся едой из вендингового автомата встретила день рождения в больнице

После употребления сэндвича девушку экстренно прооперировали и поставили диагноз "сальмонеллёз".

Роспотребнадзор зарегистрировал 86 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией в Москве. Госпитализированные жаловались, что симптомы появились после употребления еды из вендинговых автоматов компании Healthy food. Лайф нашёл одну из пострадавших, девушка рассказала, что после быстрого перекуса в течение нескольких дней пролежала с высокой температурой и была вынуждена обратиться за помощью к медикам. После госпитализации её экстренно прооперировали и следующие семь дней она провела под капельницей, встретив свой день рождения на больничной койке.

— Продукцией Healthy food я пользовалась не в первый раз, но это были, пожалуй, единичные случаи, когда я элементарно не успевала правильно пообедать в ресторане или дома. 10 июля приобрела сэндвич с тунцом в автомате на Валовой улице. На следующий день у меня поднялась температура до 39,5 и держалась порядка трёх дней, в итоге скорая отвезла меня с подозрением на острый аппендицит. Мне провели экстренную операцию, чтобы исключить разрыв аппендикса. Далее меня наблюдали в больнице и в течение следующих семи дней я лежала под капельницами. 22 июля у меня был день рождения, и поверьте, провести я его планировала совсем иначе, — рассказала девушка.

Пострадавшая поясняет, что находится на связи с другими отравившимися. После выздоровления все они хотят решить проблему с Healthy food, но мирным путём, рассчитывая на порядочность компании. В то же время она отметила, что с некоторыми людьми представители компании связывались, предложив помощь в виде оплаты лекарств или продуктов.

— Хотя на сегодняшний день, это выглядит как минимум абсурдно, ведь продукты их приготовления мы уже имели неосторожность употребить. Любопытно, что слоган компании Healthy food следующий: "Вы доверяете продукту — мы доверяем вам". Надеюсь, что такие громкие слова о доверии не окажутся просто словами, — добавила пострадавшая.

Как сообщалось ранее, по последним данным, в Москве число отравившихся едой из вендинговых автоматов достигло 86 человек. Специалисты Роспотребнадзора выявили в цехе по производству продукции для вендинговых автоматов многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Из оборота было изъято около трёх тонн обезличенного сырья и готовой продукции, а помещения производственных цехов — опечатаны.