Порошенко внезапно явился в Госбюро Украины и попросил допросить его

Как выяснилось позднее, политик хотел, чтобы его допросили сегодня, так как у него начинается отпуск.

Пригласившие экс-президента Украины Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований силовики не поняли причину его визита. Всё дело в том, что сам допрос назначен на 25 июля, а бывший лидер Незалежной явился в ГБР сегодня, сообщает "Громадьске".

Позднее директор ведомства Роман Труба написал в своём телеграм-канале, что Порошенко приходил к нему лично с просьбой о переносе допроса на сегодня в связи с "долгосрочным отпуском".

— Я уважаю своих следователей — их время и профессионализм. На каждого следователя у нас более 35 производств. Я не буду вмешиваться в ход досудебного расследования и указывать, когда кого допрашивать, — заявил глава бюро.

Он подчеркнул, что адвокаты экс-президента Украины имели возможность заранее связаться со следователем и напрямую согласовать перенос даты допроса. Труба отметил, что для этого "не нужно приходить к директору ГБР", и выразил надежду на то, что Порошенко явится на допрос в назначенную дату.

Напомним, на Украине в отношении экс-президента ведётся уже 11 уголовных дел. Сам Порошенко, комментируя в июне заведённые уголовные дела, заявил, что персонально ни одно из них не возбуждено. Он подчеркнул, что гордится каждым открытым уголовным делом.