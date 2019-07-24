В Смоленске детский сад закрыли из-за массового отравления воспитанников

Помощь медиков потребовалась не менее десяти детям в возрасте от четырёх до шести лет.

В Смоленске закрыли детский сад после того, как не менее 10 воспитанников были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Об этом Лайфу сообщил источник в Роспотребнадзоре.

В детском саду № 80 "Веснушка" были выявлены нарушения, касающиеся контроля за скоропортящимися продуктами. Также было зафиксировано неправильное хранение уборочного инвентаря, а на складе отсутствовал контроль за влажностью. Кроме того, рыба хранилась при неправильной температуре. Точный источник инфекции предстоит установить.

Утром в дошкольном учреждении не осуществлялся осмотр детей, которых приводили родители. Также не было документов установленного образца, где родители могли бы расписываться, что их дети здоровы. Пока же составлен протокол о временном приостановлении деятельности детского сада сроком на неделю.

Всего помощь потребовалась 10 детям в возрасте от четырёх до шести лет. Они находятся в клинической больнице № 1. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Как сообщили Лайфу в больнице, у дошкольников диагностирован сальмонеллёз.