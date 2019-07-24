Посаженный на цепь мальчик считал такое воспитание нормальным

Более того, он по-прежнему любит своего отца и пожелал бы, чтобы с ним никогда ничего не случилось.

Десятилетний мальчик, которого в Белореченском районе Краснодарского края собственный отец посадил на цепь, считает такой процесс воспитания нормальным и любит папу. Об этом Лайфу рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В настоящее время ребёнок находится в стабильном психологическом состоянии, хотя ранее он был в стрессе и шоке. Как оказалось, мальчика на цепи держали не один, не два раза, а довольно часто. Кроме того, ему запрещали ходить по дому, а разрешали сидеть только в своей комнате. Когда родители оставляли его дома вместе с младшим братом, уходя, отец включал камеру на планшете, которая следила именно за старшим.

Мальчика отец часто наказывал за еду, которую он брал из холодильника, а также за сладости. По словам нашего источника, несмотря на такие жестокие методы воспитания, ребёнок любит своего отца, а если бы у него была возможность загадать желание, то оно заключалось бы в том, чтобы отец был здоров и с ним ничего не случилось.

Как отмечалось ранее, пострадавший от жестоких действий отца жил в семье без родной матери, а с мачехой, с которой, кстати, у него сложились хорошие отношения. И даже тогда, когда отец оставлял его на привязи в сарае в холод, она приносила одеяло. В момент отсутствия главы семейства дома женщина кормила его.

Ещё один источник Лайфа рассказал, что отец забрал ребёнка у родной матери и она его уже долгое время не видела, а сам мальчик практически её не помнит.

Как ранее писал Лайф, десятилетний Тихон пришёл с цепью на шее в продуктовый магазин, когда его отец и беременная мачеха отправились в перинатальный центр. Мальчик рассказал, что на цепь его периодически сажал папа, позднее утверждавший, что сын приковал себя сам. СКР возбудил против отца ребёнка уголовное дело, мужчину подозревают в незаконном лишении несовершеннолетнего свободы.