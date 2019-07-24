Певец Александр Серов заявил, что не поручался за Шишкана

Кроме него в списке "подписавшихся" также фигурировали артисты Лев Лещенко и Любовь Успенская.

Певец Александр Серов опроверг информацию о том, что он подписал письмо с просьбой заменить вору в законе Олегу Шишканову, известному по прозвищу Шишкан, меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

— Нет, подождите, я не поручался за Олега Шишканова. Это какая-то ошибка, — заявил он в интервью "Дождю".

Ранее сообщалось, что в общей сложности ходатайство подписали 32 человека, среди которых мастера спорта СССР, чемпионы и обладатели кубков СССР, а также деятели культуры и искусства. Кроме Серова в списке "подписавшихся" также фигурировали артисты Лев Лещенко и Любовь Успенская.

К слову, обращение медийных персон не помогло Шишкану: Мосгорсуд оставил его под арестом в СИЗО до 12 сентября.