Успенская объяснила, почему подписала обращение в защиту "главного вора" России

Исполнительница отметила, что изменит своё отношение к бизнесмену, если его связи с криминальным миром будут доказаны.

Советская и российская певица Любовь Успенская рассказала, почему вступилась за так называемого главного вора России Олега Шишканова, известного по прозвищу Шишкан.

Как сообщает "Говорит Москва", для артистки сообщение о связи бизнесмена с криминалом стало настоящей неожиданностью. По словам певицы, она знакома с Шишкановым много лет, однако о его незаконной деятельности ничего не знала. Она была знакома с ним исключительно как с хозяином футбольной команды, который ежегодно устраивает встречи одноклассников.

— В моём представлении вор в законе должен быть грозным, матом ругаться, не знаю. А это тактичный человек, каждый год он на "Песню года" приглашал всех звёзд, уважительно относился, все одноклассники его боготворят, — отметила Успенская.

При этом исполнительница хита "К единственному нежному" подчеркнула, что не собирается отзывать свою подпись под коллективным обращением, поскольку Шишканов сделал для неё "много хорошего". В заключение она сказала, что её отношение к бизнесмену изменится только в том случае, если она достоверно узнает о его связях с криминальным миром.

Напомним, что Шишканов был арестован на два месяца. Его подозревают в причастности к похищению и убийству в 2012 году депутата Заксобрания Подмосковья Татьяны Сидоровой. Сам он вину отрицает.

При этом обращение медийных персон не помогло Шишкану — Мосгорсуд оставил его под арестом в СИЗО до 12 сентября.