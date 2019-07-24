Брошенная Кридом модель обманула подписчиков "невидимым" купальником

В комментариях даже поинтересовались у модели, где можно приобрести такую же одёжку.

Уральская модель Дарья Клюкина обманула подписчиков на своей странице в "Инстаграме" "невидимым" купальником. Напомним, она получила широкую известность благодаря шоу "Холостяк", после завершения которого её бросил популярный рэп-исполнитель Егор Крид.

"Я думала, вы голая". Такое впечатление сложилось у пользовательницы с ником aigerim1989os1 при первом взгляде на фото. Пользователь Sonchicc оценил вкус модели, назвав цвет купальника идеальным, а elena_alex765 поинтересовалась, где можно достать такой же.

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