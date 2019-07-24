Глава МВД Латвии оправдался за посещение концерта Лепса

Руководитель ведомства отметил, что не имеет оснований включать Лепса в чёрный список.

Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс оправдался за посещение концерта Григория Лепса. Глава ведомства отметил, что смотрел выступление российского исполнителя на фестивале Лаймы Вайкуле.

Гиргенс отметил, что именно Вайкуле получила особую благодарность от президента Латвии "за великолепный вклад в латвийскую и мировую музыку". Министр добавил, что не имеет оснований включать Лепса в чёрный список.

Ранее глава Минюста Латвии Янис Борданс заявил, что Гиргенс опозорил своё государство тем, что посетил концерт российского певца Григория Лепса, и потребовал от министра запретить ему въезд в страну, как в мае этого года сделала Литва.