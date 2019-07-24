Собака пожертвовала жизнью, чтобы спасти младенца от кобры — видео

Ещё один пёс лишился зрения в попытках остановить ядовитую змею с намерением попасть в хозяйский дом.

В филиппинском городе Кидапаван на камеру видеонаблюдения попал момент, как две таксы самоотверженно защищают от ядовитой змеи вход в дом, где в этот момент спал годовалый ребёнок. На кадрах видно, как белая собака по кличке Мокси, заметив кобру, наступает на неё лапой. К ней на помощь прибегает чёрная такса по кличке Майли и сразу же начинает кусать рептилию.

Как сообщает издание Daily Mail, в результате боя собак с коброй, который длился около 10 минут, змею собакам удалось загрызть. Однако чуть позже в результате действия яда скончалась такса Майли. Мокси выжил, однако кобра покусала и этого пса. Из-за змеиного яда он ослеп.

— Мы с женой были на работе. Когда мы приехали, няня рассказала нам, что случилось. Мы посмотрели записи камер. Мы были шокированы. Я в неоплатном долгу перед моими собаками, которые защитили мою дочь. Мы будем очень скучать по Майли, — цитирует издание отца девочки Хайме Селима.

Напомним, ранее Лайф писал об удивительной истории привязанности собаки к своим хозяевам в Краснодаре. Владельцы собаки решили избавиться от своего питомца и отправили её на поезде в другой город. Однако собака вырвалась из вагона и пришла домой, преодолев почти 200 км.