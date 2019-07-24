Украинский омбудсмен изменила заявление о договорённости по возвращению моряков

Она отметила, что переговоры ведутся в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова внесла корректировку в своё заявление о судьбе украинских моряков, арестованных после провокации в Керченском проливе осенью 2018 года. В посте в "Фейсбуке" омбудсмен рассказала о ведении переговоров о передаче моряков, не упомянув о каких-либо конкретных договорённостях.

— Хочу уточнить информацию о 24 военнопленных моряках. 18 июля я подписала ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ РФ Михаилу Шишову о принятии решения об избрании моего личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков, находящихся в Лефортовском СИЗО, — написала Денисова.

Она пояснила, что эти документы были переданы в ФСБ России Посольством Украины через российское внешнеполитическое ведомство. Сейчас, по её словам, они находятся на рассмотрении главы СУ.

Омбудсмен уточнила, что переговоры о возвращении украинских моряков ведутся в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

Ранее Людмила Денисова сообщила, что Москва и Киев достигли договорённости по вопросу возвращения моряков на родину и сейчас происходит оформление документов. При этом её слова не смогли подтвердить уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и адвокат арестованных Николай Полозов.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Украинцы будут находиться под арестом до конца октября.