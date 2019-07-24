Пятый VK Fest в Петербурге собрал рекордное количество посетителей

Мероприятие проходило на территории равной по площади 50 футбольным полям. Всего там работало 17 тематических зон и порядка 350 интерактивных площадок.

Пятый VK Fest, который прошёл 20 и 21 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга, стал самым масштабным за всю историю существования фестиваля. Об этом сообщает пресс-служба "ВКонтакте".

Юбилейный open-air, по данным организаторов, собрал более 95 тысяч человек. Кроме того, трансляцию посмотрели ещё около 6 миллионов уникальных зрителей.

О том, что городской фестиваль станет одним из самых крупных в Ленинградской области, организаторы знали ещё до того, как музыкальное мероприятие распахнуло свои двери перед первыми посетителями. Накануне события были проданы почти все билеты из Москвы и других крупных городов.

Напомним, на фестивале выступили более 60 артистов, среди которых были Little Big, Егор Крид, Тима Белорусских, Ёлка, Feduk, Ольга Бузова, Элджей, МОТ, группа "Хлеб", Елена Темникова и многие другие. За электронную музыку отвечали именитые Pendulum и Yellow Claw.

Лайф вёл прямую трансляцию с музыкального фестиваля.