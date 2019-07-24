В Курске двухлетний малыш умер от укола, на который у него была аллергия

Перед смертью ребёнка его маме посоветовали читать молитвы и вызвать священника.

Двухлетний мальчик умер от укола, на который у него была аллергия, в Курске. Об этом стало известно Лайфу.

— Сын умер от токсического разложения печени. Но что сейчас делают врачи — они всё сваливают на препарат "Нимулид" — им мы температуру сбивали. На него не было аллергии, — рассказала мама ребёнка Татьяна С.

Сейчас женщина собирает материал для будущего иска и пытается узнать, насколько безопасны препараты "Нимулид" и "Цефтриаксон".

— 22-го числа мы приехали в больницу Семашко, врачи посмотрели ребёнка и диагностировали у него острый аппендицит. Его отправили в хирургию, — сказала мама погибшего.

После УЗИ брюшной полости медики заметили, что у малыша увеличена селезёнка. Затем началась рвота. Печень при этом была зернистая, но нормального размера. Мать малыша отмечает, что её сыну нужно было назначать антибиотики, не влияющие на этот орган. Медики же назначили ребёнку "Цефтриаксон", который ударил прямо в печень.

— Печень Паши разложилась у меня на руках, когда я его носила по всей больнице и просила о помощи. 23-го числа его забрали в реанимацию, и он сгорел меньше чем за сутки после того, как ему сделали этот укол, — отметила Татьяна.

Согласно заключению патологоанатома, причиной смерти стал бесконтрольный приём противовоспалительных и противовирусных препаратов. По словам Татьяны, перед смертью её сына ей посоветовали молиться и вызвать священника.