Костя Цзю призвал внимательнее проверять состояние боксёров перед боем

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю призвал внимательнее проверять состояние боксёров перед боем. Об этом сообщает портал "360".
По его словам, смерти молодого боксёра Максима Дадашева могло предшествовать в том числе обезвоживание организма, которое было спровоцировано потерей веса перед соревнованиями.
— У меня была подобная ситуация в моей жизни и сильно подорвала мое здоровье. Через два месяца после боя я делал проверку, и у меня организм был всё ещё обезвожен, — рассказал он.
Цзю добавил, что для него смерть Дадашева является трагедией, хоть он и не был с ним знаком.
Как сообщал Лайф, Дадашев получил серьёзную травму мозга во время поединка в США. Тренер россиянина Джеймс Бадди Макгирт посчитал, что продолжение боя будет опасно для здоровья его подопечного, так и оказалось.
Спортсмену пришлось делать трепанацию черепа. Федерация бокса России пообещала взять на себя все расходы, связанные с лечением спортсмена. После операции боксёр находился в искусственной медикаментозной коме. Накануне стало известно о его смерти.
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