Макс Барских намекнул на завершение музыкальной карьеры

По словам исполнителя, ему хочется уделить время себе и своей "хромающей" личной жизни.

Популярный певец и композитор Макс Барских не исключает, что в ближайшее время завершит музыкальную карьеру, сообщил телеканал "Муз-ТВ".

— Мне хочется уделить немножко времени себе, своей личной жизни, потому что она хромает. Я посвящаю себя стопроцентно людям, возвращаюсь одиноким домой и засыпаю один, — рассказал артист.

По словам Барских, сейчас он готовится к гастрольному туру и есть вероятность, что он станет последним.

— Впервые поедем в Австралию, в Копенгаген, в Чехию, какие ещё страны? США, Канада — это понятно, — уточнил певец.

Ранее Лайф сообщал, что Барских попал в серьёзное ДТП в США, разбив машину за три миллиона.

Макс Барских — это популярный украинский певец, который покорил своим голосом и яркими выступлениями почти все постсоветское пространство. Он известен такими хитами, как "Подруга-ночь", "Туманы" и "Странная".

К слову, настоящее имя Макса Барских — Николай Бортник. Его детство сложно назвать простым. Он в течение долгих 16 лет не поддерживал отношения со своим отцом, и помирился с ним незадолго до его смерти. Подробнее о непростых этапах биографии этого популярного исполнителя читайте на сайте uznayvse.ru