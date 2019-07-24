Боня похвасталась букетом от нового возлюбленного

Телеведущая Виктория Боня опубликовала в своём официальном аккаунте в социальной сети "Инстаграм" снимок с букетом цветов и намекнула на то, что её сердце занято, сообщают "Дни.ру".

Бывшая участница шоу "Дом-2" получила в подарок от мужчины охапку пионов, её любимых цветов. При этом, судя по подписи, обожает она и дарителя пышного букета.

— Любимые цветы от любимого мужчины, что может быть лучше?! — написала телеведущая в подписи к снимку.

Имя своего избранника Боня решила оставить в секрете. До настоящего времени она лишь намекала, что связана романтическими отношениями с мужчиной, однако напрямую о своём возлюбленном не говорила.

Напомним, что Виктория Боня была замужем за ирландским бизнесменом Алексом Смерфитом. В браке с предпринимателем у пары родилась дочь Анджелина-Летиция, сейчас девочка проживает с матерью и иногда навещает отца. После развода у Бони был роман с французским миллиардером Пьером Андюраном, но их отношения не продлились долго.