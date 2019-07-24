Спецслужбы Украины обвинили в подделке доказательств крушения MH17 в Донбассе

По данным экспертов, сотрудники СБУ отредактировали аудиозаписи, представленные в качестве доказательств по делу о катастрофе авиалайнера в 2014 году.

Аудиозаписи переговоров, представленные в качестве одного из главных доказательств по делу о крушении авиалайнера MH17 "Малазийских авиалиний" в Донбассе в 2014 году, были отредактированы сотрудниками Службы безопасности Украины. К такому выводу пришли эксперты, чьё мнение по расследованию представлено в новом документальном фильме голландского режиссера Макса ван дер Верффа, занимающегося независимым изучением причин и обстоятельств трагедии.

В опубликованном материале представлены свидетельства малайзийского премьера Махатхира Мохамада, бывшего руководителя группы следователей при правительстве Малайзии полковника Мохамада Сакри. Кроме того, в фильме приводятся результаты экспертизы малазийской фирмы OG IT Forensic Services относительно записей переговоров ополченцев, которые СБУ представило мировой общественности якобы в качестве доказательства вины ополчения в крушении авиалайнера.

Как отмечает старший следователь по цифровой экспертизе OG IT Forensic Services Акаш Розен, в представленных записях различаются уровни шумов, а также отсутствуют целые участки записей, что, по словам эксперта, однозначно говорит о редактировании материалов.

Аналогичного мнения придерживается и немецкий аналитик Норман Риттер. Специалист подсчитал на записях телефонных переговоров как минимум девять отдельных манипуляций.

— Здесь много редактирования. И я действительно сомневаюсь в подлинности этих записей, — подытоживает эксперт.

Напомним, в результате авиакатастрофы, произошедшей летом 2014 года, погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Официальный Киев обвинил в катастрофе ополченцев Донбасса, но те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. По данным российских специалистов, в самолёт попала ракета, которая была вывезена на Украину в 1986 году.