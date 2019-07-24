В Крыму призвали туристов устроить бойкот фотографам с животными

Данный вид деятельности запрещён на полуострове республиканским законом о гуманном отношении к животным.

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал туристов устроить бойкот фотографам с животными, а контролирующие органы — усилить борьбу с "фотоживодёрами". Об этом сообщает РИА "Новости".

Напомним, ранее на полуострове фотографы избили туристов, не заплативших за снимки с орлом. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

— Подобным фотографам пора объявить общественный бойкот. Недопустимо и негуманно фотографироваться на фоне измождённого, несчастного, эксплуатируемого животного, — отметил Иоффе.

Оказание таких услуг запрещено в Крыму республиканским законом о гуманном отношении к животным, тем не менее "фотоживодёры" продолжают свою деятельность.

Ранее стало известно, что устроившие драку в Крыму фотографы извинились за случившееся.