"Победа" доказала Лайфу, что девушки из "гагачата" сами опоздали на посадку

На предоставленной авиакомпанией записи видно, что к выходу пассажирки явились менее чем за 20 минут до вылета самолёта.

"Победа" провела проверку после заявления пассажирок о том, что посадка на рейс Москва — Калининград утром 23 июля была закончена на десять минут раньше времени, обозначенного в талонах.

На кадрах, предоставленных Лайфу представителем авиакомпании, видно, что со своих мест у выхода девушки поднялись в 7:42 мск, при этом посадка закончилась в 7:40 мск. Подруги уверяли, что вовремя подошли к гейту, однако так и не попали в самолёт.

— Мы были очень озабочены и огорчены заявлением клиента о досрочно закрытой посадке и решили проверить видеозапись с камер наблюдения в аэропорту. Однако на камере чётко зафиксировано, что клиент явился на посадку менее чем за 20 минут до вылета самолёта, опоздав на пару минут, — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь авиакомпании.

Ранее одна из опоздавших на посадку пассажирок заявила Лайфу, что представители авиакомпании в аэропорту общались "достаточно хамским тоном". Из-за сложившейся ситуации девушки начали писать посты в соцсетях, отмечая "Победу". Представители авиаперевозчика не комментировали случившееся, пока пассажирки не описали произошедшее в "гагачате".

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