Обманутые турагентствами россияне получили вместо пяти звёзд кражи и отравления

Тридцать отдыхающих пытаются переселиться из горе-отеля уже второй день, однако оператор "ничего не предпринимает".

Выселения, кражи, отключение света и отравления — вот что ждало русских туристов в одном из отелей в Турции вместо ожидаемых пяти звёзд.

Как стало известно Лайфу, крайне не повезло группе российских туристов, заселившихся в отель Club sunny world 5*. Отдыхающие приехали в курортный город Аланья, расположенный на средиземноморском побережье, по системе "фортуна".

Система "фортуна" — это особый вид продажи путёвок такими компаниями, как Tez Tour, "Библио-глобус", Coral Travel, Sunmar. Согласно данной системе путешественник не выбирает конкретный отель, а полагается на решение туроператора. На практике это выглядит следующим образом: клиент, покупая путёвку, заранее знает лишь страну назначения, всю остальную информацию он узнаёт за один-два дня до вылета. При этом существенным фактором является то, что туроператор обязан подобрать отель определённой категории и с оговорённым уровнем сервиса, то есть пять звёзд должны соответствовать своему названию.

Однако, по рассказам туристов, заселившихся в Club sunny world 5*, гостиница даже не дотягивала до двух звёзд. По словам Анны С., в данном отеле при заезде отсутствовали постельное бельё, полотенца и туалетные принадлежности, еда в гостинице также неудовлетворительного качества. Ещё в отеле отключали свет.

— Люди боятся не только за вещи, но и за жизнь. Мы боимся здесь есть, были зафиксированы отравления, с вызовом неотложки. Страшно отравиться. Кто-то из туристов ходил в соседний отель, просил их покормить, — рассказала Лайфу Анна. С.

Более того, в номера некоторых постояльцев залезали незнакомые люди, других же туристов попросту выселяют из апартаментов без их ведома.

— Несколько дней назад избили гражданина Латвии за то, что он снимал и предъявлял претензии. У женщины, которую выселили без её ведома, пропала часть вещей, — добавила собеседница Лайфа.

При этом все эти несчастья пришлось переживать 30 путешественникам, приехавшим в Турцию через оператора "Библио-глобус". Другие компании уже вывезли своих туристов и бесплатно предоставили им проживание в других отелях. К примеру, в связи с этой ситуацией Tez Tour уже организовал переселение для 60 человек.

— Мы все пишем претензии, в ответ — тишина. Туроператор звонки не игнорирует, только слушает и ничего не предпринимает, — подчеркнула туристка Анна С.

Данный инцидент уже прокомментировали в отделе сервиса оператора "Библио-глобус". По словам представителей организации, занимающейся комплектацией туров, россияне приобрели путёвку по "фортуне". Это подразумевает, что они могли попасть как в шикарные апартаменты, так и в очень простые пять звёзд.

— Такое очень часто бывает, многим туристам, которые едут по "фортуне", не везёт. Данный отель оказался весьма скромным, сейчас мы работаем над вопросом переселения наших туристов. Но переселение, как правило, платное, — отметили представители турфирмы.

Сейчас весь московский офис "Библио-глобуса" занимается решением этой ситуации. Сотрудники компании запрашивают у принимающей стороны все возможные варианты переселения, однако эта процедура может занять до двух дней.