Обманутые турагентствами россияне получили вместо пяти звёзд кражи и отравления

143

Фото © LIFE

Тридцать отдыхающих пытаются переселиться из горе-отеля уже второй день, однако оператор "ничего не предпринимает".

Выселения, кражи, отключение света и отравления — вот что ждало русских туристов в одном из отелей в Турции вместо ожидаемых пяти звёзд.

Как стало известно Лайфу, крайне не повезло группе российских туристов, заселившихся в отель Club sunny world 5*. Отдыхающие приехали в курортный город Аланья, расположенный на средиземноморском побережье, по системе "фортуна".

Система "фортуна" — это особый вид продажи путёвок такими компаниями, как Tez Tour, "Библио-глобус", Coral Travel, Sunmar. Согласно данной системе путешественник не выбирает конкретный отель, а полагается на решение туроператора. На практике это выглядит следующим образом: клиент, покупая путёвку, заранее знает лишь страну назначения, всю остальную информацию он узнаёт за один-два дня до вылета. При этом существенным фактором является то, что туроператор обязан подобрать отель определённой категории и с оговорённым уровнем сервиса, то есть пять звёзд должны соответствовать своему названию.

Однако, по рассказам туристов, заселившихся в Club sunny world 5*, гостиница даже не дотягивала до двух звёзд. По словам Анны С., в данном отеле при заезде отсутствовали постельное бельё, полотенца и туалетные принадлежности, еда в гостинице также неудовлетворительного качества. Ещё в отеле отключали свет.

Люди боятся не только за вещи, но и за жизнь. Мы боимся здесь есть, были зафиксированы отравления, с вызовом неотложки. Страшно отравиться. Кто-то из туристов ходил в соседний отель, просил их покормить, — рассказала Лайфу Анна. С.

<p>Фото © LIFE</p>

Более того, в номера некоторых постояльцев залезали незнакомые люди, других же туристов попросту выселяют из апартаментов без их ведома.

Несколько дней назад избили гражданина Латвии за то, что он снимал и предъявлял претензии. У женщины, которую выселили без её ведома, пропала часть вещей, — добавила собеседница Лайфа.

При этом все эти несчастья пришлось переживать 30 путешественникам, приехавшим в Турцию через оператора "Библио-глобус". Другие компании уже вывезли своих туристов и бесплатно предоставили им проживание в других отелях. К примеру, в связи с этой ситуацией Tez Tour уже организовал переселение для 60 человек.

Мы все пишем претензии, в ответ — тишина. Туроператор звонки не игнорирует, только слушает и ничего не предпринимает, — подчеркнула туристка Анна С.

Данный инцидент уже прокомментировали в отделе сервиса оператора "Библио-глобус". По словам представителей организации, занимающейся комплектацией туров, россияне приобрели путёвку по "фортуне". Это подразумевает, что они могли попасть как в шикарные апартаменты, так и в очень простые пять звёзд.

Такое очень часто бывает, многим туристам, которые едут по "фортуне", не везёт. Данный отель оказался весьма скромным, сейчас мы работаем над вопросом переселения наших туристов. Но переселение, как правило, платное, — отметили представители турфирмы.

Сейчас весь московский офис "Библио-глобуса" занимается решением этой ситуации. Сотрудники компании запрашивают у принимающей стороны все возможные варианты переселения, однако эта процедура может занять до двух дней.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×