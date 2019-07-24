Спецслужбы США и Украины пытались забрать у военных Малайзии чёрные ящики MH17

По признанию полковника малайзийской армии, американцы и украинцы неоднократно и под разными предлогами просили передать им бортовые самописцы.

Американские спецслужбы и украинские власти неоднократно и безосновательно пытались забрать чёрные ящики авиалайнера Boeing MH17 малайзийских авиалиний, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом в документальном фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа рассказал ответственный за вывоз с места трагедии бортовых самописцев полковник малайзийской армии Мохамад Сакри.

В новом независимом расследовании голландского документалиста представлено интервью с полковником Сакри. В 2014 году он руководил группой следователей при Правительстве Малайзии, в том числе отвечал и за вывоз из страны найденных на месте крушения бортовых самописцев. Сакри отмечает, что как только следователям удалось найти и достать из-под обломков чёрные ящики, к нему подошли сотрудники Федерального бюро расследований США.

— Они обратились ко мне, чтобы я показал им чёрный ящик. Я сказал нет, — утверждает Сакри, добавив и про попытки украинских властей получить чёрные ящики. — Пытались заставить оставить чёрные ящики. Мы сказали нет.

Как сообщал Лайф, документальный фильм также содержит свидетельства малайзийского премьера Махатхира Мохамада. А также приводятся результаты экспертизы малайзийской фирмы OG IT Forensic Services относительно записей переговоров ополченцев, которые СБУ представило мировой общественности якобы в качестве доказательства вины ополчения в крушении авиалайнера. Согласно данным экспертов, эти аудиозаписи были подделаны сотрудниками СБУ.

Напомним, в результате авиакатастрофы, произошедшей летом 2014 года, погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Официальный Киев обвинил в катастрофе ополченцев Донбасса, но те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. По данным российских специалистов, в самолёт попала ракета, которая была вывезена на Украину в 1986 году.