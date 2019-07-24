Возбуждено первое уголовное дело из-за массовой гибели пчёл

По версии следствия, причиной вымирания пчёл стала неправильная борьба с вредителями растений на одном из местных предприятий.

В Орловской области возбудили уголовное дело по факту массовой гибели пчёл. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР. Ранее о делах, связанных с гибелью пчёл в регионах России, не сообщалось.

— Предварительно установлено, что 14 июня 2019 года в Корсаковском районе на одной из пасек зафиксирована массовая гибель пчёл в количестве более 300 пчелосемей, — говорится в сообщении.

Следствие предполагает, что в гибели пчёл виновато ООО "Отрадаагроинвест", нарушившее правила по борьбе с болезнями и вредителями растений. Дело возбуждено по части 2 статьи 249 УК РФ.

Напомним, летом 2019 года в России зафиксировано массовое вымирание пчёл, затронувшее много регионов, в числе которых Курская, Саратовская, Ульяновская, Воронежская, Тамбовская и Липецкая области, республики Удмуртия и Марий Эл, а также Алтайский край. По мнению учёных, причиной этого может быть нарушение требований безопасности при использовании пестицидов. В Минсельхозе не увидели рисков потери урожая из-за гибели пчёл.