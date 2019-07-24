В Нидерландах скончался культовый актёр Рутгер Хауэр

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Фото © Twitter/lizo_mzimba

За свою карьеру он снялся в более чем 150 картинах, особую известность ему принесла роль Роя Бэтти в фильме "Бегущий по лезвию".

Актёр и кинорежиссёр Рутгер Хауэр скончался в возрасте 75 лет. Как сообщает Variety, он умер в своём доме в Нидерландах 19 июля после непродолжительной болезни.

По словам агента актёра Стива Кениса, похороны Хауэра прошли сегодня.

В 1988 году Хауэр был удостоен премии "Золотой глобус" как лучший актёр второго плана за роль в фильме "Побег из Собибора". Он наиболее известен по фильму "Бегущий по лезвию". За свою карьеру Хауэр снялся в более чем 150 картинах.

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