В Нидерландах скончался культовый актёр Рутгер Хауэр

Актёр и кинорежиссёр Рутгер Хауэр скончался в возрасте 75 лет. Как сообщает Variety, он умер в своём доме в Нидерландах 19 июля после непродолжительной болезни.
По словам агента актёра Стива Кениса, похороны Хауэра прошли сегодня.
Rutger Hauer, #BladeRunner co-star, dies at 75 https://t.co/42zEC4zvZe— Variety (@Variety) July 24, 2019
В 1988 году Хауэр был удостоен премии "Золотой глобус" как лучший актёр второго плана за роль в фильме "Побег из Собибора". Он наиболее известен по фильму "Бегущий по лезвию". За свою карьеру Хауэр снялся в более чем 150 картинах.
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