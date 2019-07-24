Путин попросил первых лиц регионов не уклоняться от ответственности при ЧП

Президент России Владимир Путин призвал глав и первых лиц регионов не отклоняться от ответственности при возникновении чрезвычайных происшествий.

В ходе совещания с членами Правительства РФ глава государства поинтересовался у вице-премьера Виталия Мутко, кто возглавляет региональную комиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Мутко сообщил, что во главе комиссии до сегодняшнего дня был председатель правительства региона, вчера возглавить её попросили губернатора области. Путин заметил, что это неправильно, "даже странновато".

— Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач, — подчеркнул российский лидер.

Напомним, жертвами сильного паводка в Приангарье стали 25 человек. Как сообщал Лайф, в регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить две с половиной тысячи новых домов для пострадавших. После ЧП Путин уже дважды посещал регион.