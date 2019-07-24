Путин попросил первых лиц регионов не уклоняться от ответственности при ЧП

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Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин призвал глав и первых лиц регионов не отклоняться от ответственности при возникновении чрезвычайных происшествий.

В ходе совещания с членами Правительства РФ глава государства поинтересовался у вице-премьера Виталия Мутко, кто возглавляет региональную комиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Мутко сообщил, что во главе комиссии до сегодняшнего дня был председатель правительства региона, вчера возглавить её попросили губернатора области. Путин заметил, что это неправильно, "даже странновато".

Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач, — подчеркнул российский лидер.

Напомним, жертвами сильного паводка в Приангарье стали 25 человек. Как сообщал Лайф, в регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить две с половиной тысячи новых домов для пострадавших. После ЧП Путин уже дважды посещал регион.

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