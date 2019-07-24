В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В ближайшие выходные на Крайнем Севере и северо-востоке России может выпасть снег. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александра Голубева.

— Поскольку у нас происходит заток холодного воздуха, не исключено, что на северо-востоке Европейской России могут в ночные часы выпадать осадки в виде мокрого снега с дождём, — отметил метеоролог.

Синоптик напомнил, что снег в середине лета — это отнюдь не редкость. Несколько лет назад, например, Республику Коми накрыл июльский снегопад на протяжении трёх дней.

Ранее сообщалось, что к концу недели в Москве прогнозируется жара.