В Совфеде назвали продолжением русофобии исключение РФ из лунной гонки

Факт того, что новый номер американского журнала Time, посвящённый покорению Луны, вышел с обложкой без флага России, является следствием информационной войны и "продолжением русофобии". Об этом в беседе с Лайфом заявил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

— Конечно, это всё звенья одной цепи, той информационной войны, которая нам объявлена, продолжение русофобии, — cказал он.

По словам сенатора, реакция большинства СМИ на новую обложку Time необоснованна, поскольку в обществе не понимают, что именно в России решили большинство вопросов и сделали существенный шаг в "реальном изучении Луны". При этом Клинцевич подчеркнул, что россияне изучили естественный спутник Земли "технически достаточно эффективно", несмотря на то что не высаживались на Луну.

— У нас есть технологии, методики и в ближайшее время, как уже сказал руководитель "Роскосмоса", эта ситуация будет продолжена, — заключил сенатор.

Ранее Лайф писал, что для свежего выпуска дизайнеры Time взяли за основу старую иллюстрацию, на которой наперегонки к Луне бегут советский и американский космонавты. Однако для новой обложки художники внесли несколько деталей — к примеру, убрали из лунной гонки Россию.