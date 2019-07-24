ХК "Спартак" подписал новый договор о партнёрстве с Turkish Airlines

Сотрудничество клуба и авиакомпании началось в 2018 году. Это первый проект турецкой компании по поддержке спорта в России.

Хоккейный клуб "Спартак" подписал новое соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией Turkish Airlines. Договор рассчитан на год. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Мероприятие прошло в столичном Музее хоккея. В торжественной церемонии приняли участие легендарный нападающий "Спартака" Александр Якушев, генеральный директор клуба Андрей Веревко, а также вице-президент по продажам Turkish Airlines Махмут Яйла и директор представительства авиакомпании в Москве Туран Йардымджи.

— Для нас сотрудничество с таким известным мировым брендом очень почётно и ответственно. Обе стороны были удовлетворены сотрудничеством в прошлом сезоне и сегодня заключили новое соглашение, — отметил Веревко.

В ближайшие дни несколько хоккеистов московского клуба отправятся в Стамбул на специальную фотосессию. Планируется, что детская хоккейная команда из Турции приедет в столицу России на товарищеский матч, а также посетит игру красно-белых.

Сотрудничество "Спартака" и Turkish Airlines началось в 2018 году. Это первый проект авиакомпании по поддержке спорта в России и первый пример сотрудничества зарубежной авиакомпании с российским спортивным клубом.