Путин поручил обеспечить рабочими местами Иркутскую область

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства поручил проработать с российскими компаниями вопрос обеспечения современными рабочими местами Иркутской области.

— Нужно посмотреть, что можно сделать и что нужно сделать для того, чтобы обеспечить регион современными рабочими местами, — заявил глава государства.

Напомним, жертвами сильного паводка в Приангарье стали 25 человек. В регионе проходят масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить 2,5 тысячи новых домов для пострадавших.