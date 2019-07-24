Путин поручил обеспечить рабочими местами Иркутскую область

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Фото © Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства поручил проработать с российскими компаниями вопрос обеспечения современными рабочими местами Иркутской области.

Нужно посмотреть, что можно сделать и что нужно сделать для того, чтобы обеспечить регион современными рабочими местами, — заявил глава государства.

Напомним, жертвами сильного паводка в Приангарье стали 25 человек. В регионе проходят масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить 2,5 тысячи новых домов для пострадавших.

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