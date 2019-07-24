Мутко рассказал о работах в районах Приангарья, пострадавших от паводка

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что нормальная жизнедеятельность населённых пунктов, оказавшихся в зоне подтопления в Иркутской области, будет восстановлена к 1 августа.
— Рассчитываем, что полная жизнедеятельность этих населённых пунктов будет до 1 августа восстановлена, — сказал Мутко на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
По словам вице-премьера, сейчас все жилые дома в зоне подтопления уже освобождены от воды.
— Там грунты очень заводнённые и, конечно, будет очень сложно. Но в целом мы рассчитываем до первого числа всю восстановительную работу завершить, — рассказал он.
Напомним, жертвами сильного паводка в Приангарье стали 25 человек. В регионе проходят масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить две с половиной тысячи новых домов для пострадавших.
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