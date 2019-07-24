Экс-главу Серпуховского района перевели из СИЗО в психбольницу

В прошлом месяце Шестун во второй раз пытался свести счёты с жизнью во время видеоконференции с судом.

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун, арестованный по подозрению в мошенничестве, был госпитализирован из СИЗО, после того как объявил голодовку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

По словам замглавы ведомства Валерия Максименко, Шестуна направили в психиатрическую больницу № 1 имени Алексеева. В июне он во второй раз попытался покончить жизнь самоубийством во время видеоконференции с судом. На прошлой неделе СК предъявил окончательное обвинение по делу Шестуна.

Александр Шестун был главой Серпуховского района с 2003 по 2018 год. В течение всего срока на этом посту, по мнению Следственного комитета РФ, он занимался предпринимательской деятельностью через подставных лиц. Вместе с сообщниками проворачивал аферы с муниципальной землёй, которые принесли ему миллиарды.