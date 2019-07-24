СМИ: В Анкаре мужчина выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии

В Анкаре неизвестный выстрелил в советника-посланника Посольства Белоруссии в Турции Александра Поганшева. Об этом сообщает издание Hürriyet.

Отмечается, что сейчас дипломат находится в больнице в тяжёлом состоянии. По предварительной информации, нападавшим оказался сосед Поганшева, отставной военный, который позднее покончил с собой. Причиной конфликта могла послужить бытовая ссора.

Как сообщили в МИД Белоруссии, нападавший был психически неуравновешен.