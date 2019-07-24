Boeing может отказаться от производства самолётов 737 МАХ

При этом убытки компании продолжают расти, тогда как чистая выручка, напротив, сокращаться.

Американская корпорация Boeing может полностью прекратить производство лайнеров модели 737 МАХ, если авиарегулятор не позволит возобновить эксплуатацию данных самолётов до конца текущего года. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на главу компании Денниса Меленберга.

По его словам, Boeing планирует увеличить количество выпускаемых самолётов в год с 42 до 57, однако невозможность эксплуатации 737 МАХ мешает это сделать.

— Нам может понадобиться допустить возможность сокращения темпа (увеличения производства. — Прим. Лайфа) или других опций, включая временное прекращение производства MAX, — приводит издание цитату Меленберга.

При этом убытки компании продолжают расти, тогда как чистая выручка, напротив, сокращаться. В первом квартале падение её уровня составило 18,8%, а во втором — 35%.

Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта 2019 года в Эфиопии, тогда погибло 157 человек. А 29 октября прошлого года при катастрофе воздушного судна аналогичной модели компании Lion в Индонезии погибло 189 человек.

После этих инцидентов страны мира решили запретить полёты лайнеров данного типа, а авиакомпании начали массово отказываться от покупки самолётов 737 MAX.