"Всё так плохо": Топалов и Тодоренко раскритиковали Агилеру за лишний вес

Супруги всё же отметили один положительный момент: то, что она находится "на очень крутом боди-позитиве".

Влад Топалов и Регина Тодоренко разнесли в пух и прах выступление известной американской певицы Кристины Агилеры. Об этом пара сообщила в инстаграме артиста.

Супруги впервые за долгое время вышли в свет без сына, устроив себе "почти свидание". И Топалов, и Тодоренко являются большими поклонниками творчества американской телезвезды.

— Я так люблю Кристину Агилеру, но я так расстроена. Всё так плохо — поделилась впечатлениями Тодоренко.

Топалов поддержал мнение своей супруги, однако он всё же подчеркнул один позитивный момент в её выступлении.

— Есть одна положительная вещь: Кристина Агилера на очень крутом боди-позитиве, — отметил Топалов.

Певец Влад Топалов и раньше высказывался в адрес девушек с лишним весом: например, в июне 2018 он затравил женщину, покупающую себе мороженое, после чего на него обрушился шквал критики со стороны подписчиков, что в итоге привело к удалению поста и оправдательному тексту.