Полиция в Анкаре начала расследование нападения на белорусского дипломата

Турецкая полиция начала расследование нападения на советника-посланника Посольства Белоруссии в Анкаре Александра Поганшева. Об этом ТАСС сообщили в Управлении безопасности по столичному району Чанкая, где и был ранен дипломат.

— Мы уже начали проводить расследование в связи с этим нападением. На данный момент мы не можем сказать, является ли это нападение террористическим актом, поскольку расследование ещё не завершено, — заявил собеседник агентства.

При этом, что стало причиной нападения, пока остаётся неизвестным.

Напомним, вечером 24 июля отставной военный выстрелил в белорусского дипломата Александра Поганшева. Сейчас он в тяжёлом состоянии находится в больнице.