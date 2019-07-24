Во Франции при раскопках нашли двухметровую кость динозавра — видео

По данным учёных, ящер, которому принадлежала находка, мог достигать в длину восьми метров.

Во время раскопок во Франции археологи обнаружили гигантскую бедренную кость динозавра-зауропода (растительноядный вид). Об этом сообщается на сайте совета департамента Шаранта.

— Через десять лет после обнаружения первой кости археологи сделали вторую находку: кость длиной почти два метра и весом 500 килограмм, — говорится в заявлении.

Согласно мнению палеонтологов, находка могла принадлежать ящеру, который достигает в длину восьми метров, а его вес мог быть больше четырёх тонн. Возраст кости по оценке учёных равен приблизительно 140 миллионам лет.

Археологи также обнаружили большой фрагмент таза, который, по предварительным данным, принадлежал той же особи.

По информации телеканала BFMTV, для полного извлечения находок из земли потребуется порядка десяти дней. Отмечается превосходная сохранность останков динозавра.

Напомним, что в 2010 году в районе коммуны Аржак-Шарант уже находили схожую по размеру бедренную кость.