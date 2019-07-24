Оперативники пришли с обысками к Жданову и Гудкову

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Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск у незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Ивана Жданова. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш.

С обыском пришли к Жданову. Обыск у главы ФБК связан с призывами выйти на несанкционированную акцию к мэрии 27 июля, — заявила Ярмыш.

Также стало известно, что обыски проходят и в квартире политика Дмитрия Гудкова. Как сообщила в "Твиттере" его жена Валерия, в квартиру пришли около десяти полицейских.

Отметим, что мероприятия правоохранителей связаны с возбуждённым уголовным делом по факту несанкционированного митинга "независимых" кандидатов в Мосгордуму, который состоялся 14 июля.

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