Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии, сравнив её с Шойгу

Немецкий актёр Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, поставив её в один ряд с коллегами из России Сергеем Шойгу и США Марком Эспером. Об этом он сообщил в своём инстаграме.

Артист опубликовал в соцсети пост с фотографиями глав оборонных ведомств трёх государств. Причём мем получился ввиду изображения Шойгу и Эспера в официально-деловом формате, а Крамп-Карренбауэр в роли уборщицы.

На обвинения в некорректности известный немецкий актёр разъяснил изданию Bild, что он не создал картинку, а нашел её в Интернете.

— Я не сам делал коллаж, он распространялся в "Инстаграме", там я его и заметил и подумал, что он смешной. Он говорит сам за себя, — ответил Швайгер.

Напомним, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр неделю назад получила постановление о назначении её на должность министра обороны Германии вместо Урсулы фон дер Лейен.