СМИ: Обыски проходят по семи адресам по делу о препятствии работе МГИК

Обыски по делу о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома (МГИК) проводятся сразу по семи адресам. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

— Обыски идут у политика Дмитрия Гудкова, его соратника Николая Баланчина, независимых кандидатов Ивана Жданова и Александра Соловьёва, а также ещё у ряда людей, — заявил собеседник агентства.

Ранее Лайф сообщал об обысках у Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова. Напомним, что связаны они с возбуждённым уголовным делом по факту несанкционированного митинга "независимых" кандидатов в Мосгордуму, который состоялся 14 июля. По данным Следственного комитета России, в адрес членов МГИК поступали угрозы применения насилия.