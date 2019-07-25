Зеленский обсудил с премьером Италии дело осуждённого на 24 года украинца

Помимо этого, стороны обговорили сотрудничество двух стран, после чего лидер Незалежной пригласил главу итальянского государства посетить страну.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте обсудил приговор итальянским судом бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы в связи с делом об убийстве в Донбассе репортёра Андреа Роккелли. Об этом сообщила пресс-служба главы Незалежной.

— Глава государства предложил правовую помощь Украины в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти Андреа Роккелли. Он выразил обеспокоенность неоправданно жёстким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела итальянским апелляционным судом, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что стороны обсудили сотрудничество двух стран, после чего президент Украины передал приглашение посетить страну главе итальянского государства Серджо Маттарелле.

Напомним, что боевик Нацгвардии Украины Виталий Маркив приговорён к 24 годам колонии за убийство итальянского фоторепортёра Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года в Донбассе.