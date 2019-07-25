У незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Соловьёва проходят обыски

В квартире, где прописан незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьёв, правоохранители проводят обыски, однако его самого сейчас там нет. Об этом Соловьёв рассказал Лайфу.

— Обыски идут по адресу прописки, но меня там нет, — рассказал Соловьёв.

Кроме того, он сообщил, что на данный момент он не задержан.

Ранее Лайф сообщал об обысках у Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова. Напомним, что связаны они с возбуждённым уголовным делом по факту несанкционированного митинга "независимых" кандидатов в Мосгордуму, который состоялся 14 июля. По данным Следственного комитета России, в адрес членов МГИК поступали угрозы применения насилия.