Захарова заявила об искажении журналистом Би-би-си слов Путина

Цитату, которую произнёс представитель СМИ, на самом деле сказал госсекретарь США Майк Помпео.

Британский журналист Би-би-си Уилл Грант исказил цитату из интервью президента РФ Владимира Путина в обращении с вопросом к главе российского МИД Сергею Лаврову во время пресс-конференции на Кубе. Об этом сообщила в своём фейсбуке представитель ведомства Мария Захарова.

Журналист издания заявил, что в ходе визита в Латинскую Америку Путин обозначил, что между двумя Америками не может быть вакуума и если США не планируют его заполнять, то это сделает Россия.

В МИД РФ нашли стенограмму той встречи с представителями СМИ, состоявшейся 2 апреля 2010 года, о которой говорил журналист, однако российский лидер произнёс совсем не то, что было передано британцам в Гаване.

— На мой вопрос, почему сегодня на пресс-конференции был грубейшим образом искажён смысл цитаты, британский журналист ответил, что виноваты переводчики, которые в 2010 году, видимо, не так перевели Путина, — привела слова представителя Би-би-си Захарова.

При этом, по её словам, фраза, которую произнёс журналист, на самом деле вылетела из уст госсекретаря США Майка Помпео в 2019 году в Чили.

— Ну, просто немного ошибся корреспондент королевского телеканала. Приписал цитату госсекретаря США президенту России. Слова-то правильно все вспомнил — молодец. А всё остальное перепутал, — прокомментировала оплошность сотрудника СМИ представитель МИД РФ.

Захарова также подчеркнула, что ранее МИД Великобритании не пустил на пресс-конференцию по свободе СМИ RT и Sputnik, обвинив российские информагентства в "дезинформации".