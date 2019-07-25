Геннадий Гудков заявил, что ему завтра вручат повестку на допрос к следователям

Отец политика Дмитрия Гудкова, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков в беседе с Лайфом заявил, что завтра ему должны будут вручить повестку на допрос в Главное следственное управление.

— Мне сказали в Главном следственном управлении, что с семи утра будут мне вручать повестку, — заявил Гудков.

При этом сам он сейчас находится в Болгарии, о чём он также рассказал правоохранителям.

Ранее Лайф сообщал об обысках у Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова. Напомним, что связаны они с возбуждённым уголовным делом по факту несанкционированного митинга "независимых" кандидатов в Мосгордуму, который состоялся 14 июля. По данным Следственного комитета России, в адрес членов МГИК поступали угрозы применения насилия.