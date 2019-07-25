В МИД Турции назвали причину нападения на белорусского дипломата

Расследование, результаты которого приводит внешнеполитическое ведомство, предполагает, что причиной покушения могла стать ссора.

По предварительным данным следствия, нападение на белорусского дипломата Александра Поганшева в Турции имело место в связи с конфликтом на бытовой почве. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Согласно его информации, доступные на текущий момент результаты расследования показывают, что между советником-посланником от Белоруссии и нападавшим произошла ссора.

— Я также провёл телефонные переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем, передал ему всю имеющуюся информацию. К счастью, состояние белорусского дипломата хорошее, надеемся, что завтра оно также улучшится, — добавил глава МИД Турции.

Исходя из данных агентства Demiroren, стало известно, что за нападением мог стоять сосед Поганшева.

Напомним, вечером 24 июля в Анкаре было совершено нападение на советника-посланника Посольства Белоруссии в Анкаре Александра Поганшева. Инцидент произошёл в тот момент, когда дипломат гулял со своим сыном в парке. Преступник выстрелил четыре раза в Поганшева, после чего покончил жизнь самоубийством у себя дома. Позднее власти Анкары исключили политический мотив нападения на дипломата.