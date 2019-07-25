Мюллер заявил о вмешательстве РФ в выборы президента США на стороне Клинтон

Подобное выражение послужило ответом конгрессменам на вопрос о направленности российской пиар-кампании в соцсетях.

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "вмешательство РФ" в американские выборы 2016 года, заявил о цели политической интервенции, которая касалась поддержки Дональда Трампа, а в некоторых случаях его соперницы — Хиллари Клинтон.

В среду на слушаниях в палате Конгресса США политики спросили у Мюллера, на кого была направлена российская пиар-кампания в соцсетях. В ответ Мюллер рассказал, что основная цель — Дональд Трамп, однако касалось это не только его.

— Было несколько случаев, когда Хиллари Клинтон была предметом таких же действий, — заявил Мюллер.

Таким образом, он подтвердил результаты следствия, изложенные в феврале 2018 года, когда в социальных сетях были обнаружены попытки поддержки обоих кандидатов, хотя штаб Клинтон и она сама утверждали о помощи исключительно её сопернику.

Напомним, в апреле Минюст США опубликовал отредактированный доклад специального прокурора Роберта Мюллера, подтвердивший, что "ни один американец", в том числе и из штаба Дональда Трампа, не был в сговоре с Россией во время президентских выборов в 2016 году.

Однако накануне спор о вмешательстве разгорелся вновь, когда глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия продолжает вмешиваться в американские избирательные процессы, что категорически отвергла Москва в лице замминистра иностранных дел Сергея Рябкова.