Правоохранители завершили обыски в квартире политика Гудкова

Сотрудники правоохранительных органов завершили обыски в квартире политика Дмитрия Гудкова. Завтра его ожидают на допрос в СК в качестве свидетеля. Об этом ТАСС сообщила адвокат Оксана Опаренко.

— Обыск у Гудкова закончен. Его вызвали на 10:00 в четверг на допрос. Он проходит по делу как свидетель, — заявила Опаренко.

В беседе с Лайфом адвокат Аркадий Колесников рассказал, что правозащитники не были допущены на обыск, а со своим подзащитным сумели пообщаться лишь после окончания мероприятий.

Ранее Лайф сообщал об обысках у Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова и других не зарегистрированных на выборы в Мосгордуму кандидатов. Напомним, что связаны они с возбуждённым уголовным делом по факту несанкционированного митинга "независимых" кандидатов в Мосгордуму, который состоялся 14 июля. По данным Следственного комитета России, в адрес членов МГИК поступали угрозы применения насилия.