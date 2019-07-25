В Германии установлен новый температурный рекорд

Метеорологическая служба Германии зафиксировала новый температурный рекорд — 40,5 градуса тепла по Цельсию на западе страны. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

— С температурой 40,5 градуса по Цельсию сегодня в Гайленкирхене был побит предыдущий рекорд по Германии в 40,3 градуса по Цельсию (Кицинген, 5 июля 2015 года), — написали синоптики в соцсети.

Кроме того, метеорологи отмечают, что на следующий день в Германии будет ещё жарче. То есть возможно, что данный рекорд простоит лишь один день.

Всемирная метеорологическая организация ранее рассказывала, что рекордная жара с температурой в 40 градусов ожидается на неделе в таких государствах, как Германия, Бельгия, Голландия, Франция и Швейцария.