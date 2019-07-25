Следователи возбудили дело после гибели двух геологов на Камчатке

По факту гибели двух геологов после падения вездехода в ущелье на Камчатке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по краю.

По версии следствия, вездеход остановился около ущелья из-за поломки. Во время ремонта машины она начала движение и сорвалась в ущелье, глубина которого составляет 300 метров.

Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Ранее Лайф рассказывал, что при падении вездехода с геологами в ущелье на Камчатке погибли два человека.